Магнітні бурі: прогноз на п’ятницю 13 жовтня

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у п’ятницю, 13 жовтня окремі обурені періоди.
Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.
Цього місяця очікується кілька магнітних бур, які за інтенсивністю будуть досить різними: від слабких до потужних. Найближча магнітна буря очікується 15 жовтня.
Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, але є й ті, хто під час активних спалахів сонця може відчувати слабкість, біль голови, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном.
Метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні «болячки», варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.
Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:
- дотримуватись режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);
- повноцінно харчуватися, пити достатньо води;
- виходити на прогулянки на свіжому повітрі;
- знизити фізичні та психоемоційні навантаження.
У разі погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.