Магнитные бури: будут ли беспокоить в четверг, 24 октября

Как информирует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с четверга по субботу ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует небольшим магнитным волнениям, без бурь.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие.

Как облегчить влияние магнитных бурь на человека?

Во время магнитных бурь важно достаточно отдыхать и соблюдать режим сна– это поможет организму лучше справляться со стрессом.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит регулярно проверять артериальное давление и принимать соответствующие препараты, если их назначил врач.

Желательно избегать тяжелой и соленой пищи, кофе и алкоголя. Употребляйте больше фруктов, овощей и пейте достаточно воды.

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