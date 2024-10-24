Магнітні бурі: чи турбуватимуть у четвер, 24 жовтня

Як інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, із четверга до суботи очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, без бур.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення чи поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку Землі.

Що ж до впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді це це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття.

Як полегшити вплив магнітних бур на людину?

Під час магнітних бур важливо досить відпочивати й дотримуватись. режим сну – це допоможе організму краще справлятися зі стресом.

Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, варто регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати відповідні препарати, якщо їх призначив лікар.

Бажано уникати важкої та солоної їжі, кави та алкоголю. Вживайте більше фруктів, овочів та пийте достатньо води.

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