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Магнітні бурі: чи турбуватимуть у четвер, 24 жовтня

Магнітні бурі: чи турбуватимуть у четвер, 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, продовжиться геомагнітне затишшя, без магнітних бур.

Як інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, із четверга до суботи очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, без бур.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення чи поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку Землі.

Що ж до впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді це це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття.

Як полегшити вплив магнітних бур на людину?

  • Під час магнітних бур важливо досить відпочивати й дотримуватись. режим сну – це допоможе організму краще справлятися зі стресом.
  • Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, варто регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати відповідні препарати, якщо їх призначив лікар.
  • Бажано уникати важкої та солоної їжі, кави та алкоголю. Вживайте більше фруктів, овочів та пийте достатньо води.

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  • Помірні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі або легка зарядка можуть допомогти покращити кровообіг та зменшити негативний вплив бурі.
  • Підвищена дратівливість та стрес – часті супутники магнітних бур. Прийом заспокійливих чаїв, таких як меліса, ромашка або м’ята, може допомогти зменшити напругу.
  • Мінімізуйте стресові ситуації, оскільки магнітні бурі можуть посилювати емоційну напругу. Практики релаксації та медитація допоможуть підтримувати душевний баланс.
  • Під час найінтенсивніших магнітних бур краще залишатися вдома або в закритих приміщеннях.
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