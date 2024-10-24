Магнітні бурі: чи турбуватимуть у четвер, 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, продовжиться геомагнітне затишшя, без магнітних бур.
Як інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, із четверга до суботи очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, без бур.
Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення чи поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку Землі.
Що ж до впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді це це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття.
Як полегшити вплив магнітних бур на людину?
- Під час магнітних бур важливо досить відпочивати й дотримуватись. режим сну – це допоможе організму краще справлятися зі стресом.
- Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, варто регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати відповідні препарати, якщо їх призначив лікар.
- Бажано уникати важкої та солоної їжі, кави та алкоголю. Вживайте більше фруктів, овочів та пийте достатньо води.
Стаття на тему: Правильне харчування не означає дороге: розповідаємо як заощаджувати
- Помірні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі або легка зарядка можуть допомогти покращити кровообіг та зменшити негативний вплив бурі.
- Підвищена дратівливість та стрес – часті супутники магнітних бур. Прийом заспокійливих чаїв, таких як меліса, ромашка або м’ята, може допомогти зменшити напругу.
- Мінімізуйте стресові ситуації, оскільки магнітні бурі можуть посилювати емоційну напругу. Практики релаксації та медитація допоможуть підтримувати душевний баланс.
- Під час найінтенсивніших магнітних бур краще залишатися вдома або в закритих приміщеннях.