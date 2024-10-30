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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 30 октября

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 30 октября

В среду, 30 октября, солнечна активность будет соответствовать небольшим магнитным волнениям.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури возникают, когда от Солнца с огромной скоростью летят заряженные частицы. Далее они погружаются в магнитное поле нашей планеты, как бы расшатывая его. Иногда это может вывести из строя технику на земле и в космосе.

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Прогноз солнечной активности может меняться, поскольку исследователи постоянно отслеживают состояние Солнца. Поэтому рекомендуется периодически проверять актуальную информацию.

Слабые магнитные бури обычно не представляют серьезной угрозы, хотя сильные бури могут привести к проблемам со здоровьем у метеозависимых людей, таких как головная боль, повышенное артериальное давление и нарушения сна.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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