Магнитные бури: прогноз космической погоды на 30 октября

В среду, 30 октября, солнечна активность будет соответствовать небольшим магнитным волнениям.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури возникают, когда от Солнца с огромной скоростью летят заряженные частицы. Далее они погружаются в магнитное поле нашей планеты, как бы расшатывая его. Иногда это может вывести из строя технику на земле и в космосе.
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Прогноз солнечной активности может меняться, поскольку исследователи постоянно отслеживают состояние Солнца. Поэтому рекомендуется периодически проверять актуальную информацию.
Слабые магнитные бури обычно не представляют серьезной угрозы, хотя сильные бури могут привести к проблемам со здоровьем у метеозависимых людей, таких как головная боль, повышенное артериальное давление и нарушения сна.