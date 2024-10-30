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Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 30 жовтня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, сонячна активність відповідатиме невеликим магнітним хвилюванням.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі виникають, коли від Сонця з величезною швидкістю летять заряджені частинки. Далі вони занурюються в магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Іноді це може вивести з ладу техніку на землі та в космосі.

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Прогноз сонячної активності може змінюватися, оскільки дослідники постійно відстежують стан Сонця. Тому рекомендується періодично перевіряти актуальну інформацію.

Слабкі магнітні бурі зазвичай не становлять серйозної загрози, хоча сильні бурі можуть призвести до проблем зі здоров’ям у метеозалежних людей, як-от головний біль, підвищений артеріальний тиск і порушення сну.

 

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