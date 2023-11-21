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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 21 ноября

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 21 ноября

Во вторник, 21 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Ближайший период повышенной геомагнитной активности – ориентировочно 22-26 ноября.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, но есть и те, кто во время активных вспышек солнца может чувствовать слабость, головную боль, изменения в артериальном давлении, проблемы со сном.

Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:

  • соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);
  • полноценно питаться, пить достаточно воды;
  • выходить на прогулки на свежем воздухе;
  • снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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