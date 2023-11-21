Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 21 листопада

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Найближчий період підвищеної геомагнітної активності – орієнтовно 22-26 листопада.

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, але є й ті, хто під час активних спалахів сонця може відчувати слабкість, біль голови, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном.

Метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні «болячки», варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:

дотримуватися режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);

повноцінно харчуватися, пити достатньо води;

виходити на прогулянки на свіжому повітрі;

знизити фізичні та психоемоційні навантаження.

У разі погіршення самопочуття або загострення хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.