Магнитные бури: порадует ли космический прогноз на 17 октября

В четверг, 17 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря представляет собой возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Она может продолжаться на протяжении нескольких часов или же может быть затяжной длится несколько дней.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.