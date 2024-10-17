Магнитные бури: порадует ли космический прогноз на 17 октября

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет в спкойном состоянии, без магнитных бурь.
В четверг, 17 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря представляет собой возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Она может продолжаться на протяжении нескольких часов или же может быть затяжной длится несколько дней.
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Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.
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