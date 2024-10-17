Магнітні бурі: чи потішить космічний прогноз на 17 жовтня

У четвер, 17 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря являє собою збурення геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або ж може бути затяжною і тривати кілька днів.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.