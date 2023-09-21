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Магнитные бури: космический прогноз на 21 сентября

Магнитные бури: космический прогноз на 21 сентября

В четверг, 21 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины обещают спокойную геомагнитную обстановку.

Магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце. Когда они происходят, некоторые люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней. Наш прогноз поможет Вам заранее подготовится к неблагоприятным дням.

По прогнозам астрономов, серьезные магнитные бури произойдут также в последние дни сентября, в том числе с 26 по 28 сентября. Последний шторм ожидается 30 сентября и будет слабым.

Считается, что больше всего магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями. В такие дни они могут жаловаться на головные боли, бессонницу, «скачки» давления и другие симптомы. В то же время ученые еще изучают вопрос о том, способны ли колебания магнитосферы влиять на состояние здоровья.

Рекомендации медиков обычно общие:

  • Полноценно высыпаться
  • Соблюдать нормальный режим дня
  • Пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи
  • Обязательно гулять на свежем воздухе
  • В случае недомоганий и хронических заболеваний — снизить нагрузку и больше отдыхать.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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