Магнітні бурі: космічний прогноз на 21 вересня

У четвер, 21 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України обіцяють спокійну геомагнітну обстановку.

Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

За прогнозами астрономів, серйозні магнітні бурі відбудуться також останніми днями вересня, зокрема з 26 по 28 вересня. Останній шторм очікується 30 вересня та буде слабким.

Вважається, що найбільше магнітні бурі впливають на метеочутливих людей, вагітних жінок, людей із хронічними захворюваннями. У такі дні вони можуть скаржитися на головний біль, безсоння, “стрибки” тиску та інші симптоми. У той же час вчені ще вивчають питання, чи здатні коливання магнітосфери впливати на стан здоров’я.

Рекомендації медиків зазвичай загальні:

Повноцінно висипатися

Дотримуватись нормального режиму дня

Пити достатньо води і не пропускати їди

Обов’язково гуляти на свіжому повітрі

У разі нездужань та хронічних захворювань – знизити навантаження та більше відпочивати.