Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: космічний прогноз на 21 вересня

Магнітні бурі: космічний прогноз на 21 вересня

У четвер, 21 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України обіцяють спокійну геомагнітну обстановку.

Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

За прогнозами астрономів, серйозні магнітні бурі відбудуться також останніми днями вересня, зокрема з 26 по 28 вересня. Останній шторм очікується 30 вересня та буде слабким.

Вважається, що найбільше магнітні бурі впливають на метеочутливих людей, вагітних жінок, людей із хронічними захворюваннями. У такі дні вони можуть скаржитися на головний біль, безсоння, “стрибки” тиску та інші симптоми. У той же час вчені ще вивчають питання, чи здатні коливання магнітосфери впливати на стан здоров’я.

Рекомендації медиків зазвичай загальні:

  • Повноцінно висипатися
  • Дотримуватись нормального режиму дня
  • Пити достатньо води і не пропускати їди
  • Обов’язково гуляти на свіжому повітрі
  • У разі нездужань та хронічних захворювань – знизити навантаження та більше відпочивати.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Магнітні бурі: який прогноз на 20 вересня
    Магнітні бурі: який прогноз на 20 вересня

    Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 вересня
    Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 вересня

    У вівторок, 19 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України не виключають окремі збуренi періоди, які, втім, назвати повноцінною магнітною бурею не можна.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Прогноз космічної погоди: чи чекати на магнітну бурю 18 вересня
    Прогноз космічної погоди: чи чекати на магнітну бурю 18 вересня

    Як відомо, магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Тому знати, які дні можуть виявитися неспокійними, дуже важливо, щоб заздалегідь бути готовими до них і тримати під рукою потрібні медикаменти.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Магнітні бурі: який прогноз на 17 вересня
    Магнітні бурі: який прогноз на 17 вересня

    За інформацією астросиноптиків, сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, геомагнітна установка спокійна – суттєвих магнітних бур не очікується.
    Таким є прогноз як Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, так і Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Магнітні бурі: чого чекати 16 вересня
    Магнітні бурі: чого чекати 16 вересня

    У суботу, 16 вересня, прогнозується спокійна геомагнітна обстановка. Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати