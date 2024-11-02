Магнитные бури: продолжится ли геомагнитное затишье в субботу

По прогнозу сайта meteoagent, в субботу К-индекс будет равен 3, а в воскресенье он повысится до 4.

Эксперты Центра прогнозирования космической погоды делают более осторожный прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. По их показателям К-индекс будет ниже и солнечные вспышки не будут иметь ощутимого влияния на Землю.

Известно, что магнитные бури вызываются регулярными вспышками и взрывами разнообразной мощности на Солнце. В результате такого явления, выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушениям здоровья у людей.

Для обозначения интенсивности магнитных бурь специалисты используют планетарный К-индекс, по его шкале геомагнитная активность явления измеряется по шкале от 0 до 9.

Ближайшая магнитная буря К-индекс 4 ожидается 11-12 ноября.

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