Магнітні бурі: чи продовжиться геомагнітне затишшя в суботу

За прогнозом сайту meteoagent, у суботу К-індекс дорівнюватиме 3, а в неділю він підвищиться до 4.

Експерти Центру прогнозування космічної погоди роблять більш обережний прогноз магнітних бур на найближчі дні. За їхніми показниками К-індекс буде нижчим і сонячні спалахи не матимуть відчутного впливу на Землю.

Відомо, що магнітні бурі спричиняються регулярними спалахами та вибухами різноманітної потужності на Сонці. У результаті такого явища виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей.

Для позначення інтенсивності магнітних бур фахівці використовують планетарний К-індекс, за його шкалою геомагнітна активність явища вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Найближча магнітна буря К-індекс 4 очікується 11-12 листопада.

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