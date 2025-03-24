Таковы данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Стоит помнить, что прогнозы магнитной активности всегда предварительные. Солнечная активность может меняться очень быстро, поэтому данные обновляются даже в течение суток.

Как известно, магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.

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