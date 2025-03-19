В среду, 19 марта, будет умеренная солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – небольшие магнитные волнения, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные изменениями в солнечном ветре. Обычно они возникают из-за солнечных вспышек или выбросов корональной массы, когда большое количество заряженных частиц достигает нашей планеты.

Магнитосфера Земли обычно защищает нас от солнечной радиации, но во время магнитных бурь эта защита ослабевает. Заряженные частицы проникают в верхние слои атмосферы, вызывая полярные сияния и воздействуя на наземную инфраструктуру.

Выбор редакции: Дело 2 мая: кто виноват и о чем на самом деле решение Европейского суда по правам человека?

Интенсивность геомагнитных бурь измеряется по нескольким шкалам. Наиболее распространенной является шкала Kp-индекса, которая варьируется от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально возмущенное состояние). Буря 19 марта 2025 года с индексом три относится к слабым возмущениям.Сильные магнитные бури могут нарушать работу спутников, электрических сетей, систем GPS и радиосвязи. Кроме того, они влияют на самочувствие метеочувствительных людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.