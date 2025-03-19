У середу, 19 березня, буде помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі – це тимчасові збурення магнітосфери Землі, спричинені змінами в сонячному вітрі. Зазвичай вони виникають через сонячні спалахи або викиди корональної маси, коли велика кількість заряджених частинок досягає нашої планети.

Магнітосфера Землі зазвичай захищає нас від сонячної радіації, але під час магнітних бур цей захист слабшає. Заряджені частинки проникають у верхні шари атмосфери, викликаючи полярні сяйва і впливаючи на наземну інфраструктуру.

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Інтенсивність геомагнітних бур вимірюється за кількома шкалами. Найпоширенішою є шкала Kp-індексу, яка варіюється від 0 (дуже спокійний стан) до 9 (екстремально збурений стан). Буря 19 березня 2025 року з індексом три належить до слабких збурень.

Сильні магнітні бурі можуть порушувати роботу супутників, електричних мереж, систем GPS і радіозв’язку. Крім того, вони впливають на самопочуття метеочутливих людей, особливо тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання.