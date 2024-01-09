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Магнитные бури: каким будет самочувствие 9 января

Магнитные бури: каким будет самочувствие 9 января

Сегодня, 9 января, по прогнозам ученых, магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается, а только отдельные возмущенные периоды. 

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По шкале от 2 до 9 баллов, индекс магнитной бури сегодня составит 3 балла. Такой прогноз дали в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Этот показатель соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. Но у метеозависимых людей могут возникнуть некоторые проявления влияния, например апатия и депрессия.

Магнитосфера будет оставаться на этом же уровня и 10 января.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
  • Постарайтесь меньше нервничать.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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