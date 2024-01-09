Магнитные бури: каким будет самочувствие 9 января

Сегодня, 9 января, по прогнозам ученых, магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается, а только отдельные возмущенные периоды.
Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
По шкале от 2 до 9 баллов, индекс магнитной бури сегодня составит 3 балла. Такой прогноз дали в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Этот показатель соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. Но у метеозависимых людей могут возникнуть некоторые проявления влияния, например апатия и депрессия.
Магнитосфера будет оставаться на этом же уровня и 10 января.
Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.