Магнитные бури: каким будет самочувствие 9 января

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По шкале от 2 до 9 баллов, индекс магнитной бури сегодня составит 3 балла. Такой прогноз дали в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Этот показатель соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. Но у метеозависимых людей могут возникнуть некоторые проявления влияния, например апатия и депрессия.

Магнитосфера будет оставаться на этом же уровня и 10 января.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.