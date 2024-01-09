Магнітні бурі: яким буде самопочуття 9 січня

Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

За шкалою від 2 до 9 балів індекс магнітної бурі сьогодні складе 3 бали. Такий прогноз дали у Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Цей показник відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. Але у метеозалежних людей можуть виникнути деякі прояви впливу, наприклад апатія і депресія.

Магнітосфера залишатиметься на цьому ж рівні 10 січня.

Для кращого здоров’я під час бурі дотримуйтесь таких правил:

Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.

Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.

Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі.

Намагайтеся менше нервувати.

Перед сном приймайте контрастний душ.