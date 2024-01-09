Магнітні бурі: яким буде самопочуття 9 січня

Сьогодні, 9 січня, за прогнозами вчених, магнітосфера Землі спокійна, магнітних бур не очікується, а лише окремі обурені періоди.
Прогноз космічної погоди надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
За шкалою від 2 до 9 балів індекс магнітної бурі сьогодні складе 3 бали. Такий прогноз дали у Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Цей показник відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. Але у метеозалежних людей можуть виникнути деякі прояви впливу, наприклад апатія і депресія.
Магнітосфера залишатиметься на цьому ж рівні 10 січня.
Для кращого здоров’я під час бурі дотримуйтесь таких правил:
- Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.
- Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.
- Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.
- Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.
- Регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі.
- Намагайтеся менше нервувати.
- Перед сном приймайте контрастний душ.