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Магнитные бури: какой будет геомагнитная обстановка в четверг, 23 мая

Магнитные бури: какой будет геомагнитная обстановка в четверг, 23 мая

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США в четверг, 23 мая, солнечная активность снизится, геомагнитная обстановка будет спокойной.

Однако уже 24 мая солнечная активность вырастет до К-индекса 4 (желтый уровень) – ощутимой магнитной бури, которая должна утихнуть к 25 мая.

Магнитные бури — это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Они могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи.

Влияние магнитных бурь на организм

Влияние магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, тогда как другие не замечают никаких изменений.

К потенциальным симптомам магнитных бурь относятся:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Усталость
  • Расстройства сна
  • Раздражительность
  • Тревожность
  • Боль в мышцах и суставах
  • Обострение хронических заболеваний

Профилактика воздействия магнитных бурь

  • Придерживайтесь здорового образа жизни, в частности наладьте сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон.
  • Избегайте стресса.
  • Пейте много жидкости.
  • Ограничьте употребление кофеина и алкоголя.
  • Проконсультируйтесь с врачом, если у вас возникли сильные симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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