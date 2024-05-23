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Магнітні бурі: якою буде геомагнітна обстановка в четвер, 23 травня

Магнітні бурі: якою буде геомагнітна обстановка в четвер, 23 травня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США в четвер, 23 травня, сонячна активність знизиться, геомагнітна обстановка буде спокійною.

Однак уже 24 травня сонячна активність зросте до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі, яка має вщухнути до 25 травня.

Магнітні бурі – це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії. Вони можуть впливати на роботу електромереж, супутників і систем зв’язку.

Вплив магнітних бур на організм

Вплив магнітних бур на організм людини до кінця не вивчений. Деякі люди відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур, тоді як інші не помічають жодних змін.

До потенційних симптомів магнітних бур належать:

  • Головний біль
  • апаморочення
  • Нудота
  • Втома
  • Розлади сну
  • Дратівливість
  • Тривожність
  • Біль у м’язах і суглобах
  • Загострення хронічних захворювань

Профілактика впливу магнітних бур

  • Дотримуйтеся здорового способу життя, зокрема налагодьте збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон.
  • Уникайте стресу.
  • Пийте багато рідини.
  • Обмежте вживання кофеїну та алкоголю.
  • Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас виникли сильні симптоми.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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