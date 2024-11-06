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Магнитные бури: к чему готовиться в среду, 6 ноября

Магнитные бури: к чему готовиться в среду, 6 ноября

В среду, 6 ноября, ожидается низкая солнечная активность, которая измениться к вечеру.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, после 14:00 магнитное поле начнёт меняться, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения К-индекса 4.

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве. Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури разделяют по мощности и придают классификации:

  • бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле;
  • бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние;
  • при самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.

Ориентировочно, неспокойными могут стать такие дни:

  • 11-12 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;
  • 15 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;
  • 20 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;
  • 24-25 ноября – мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5.

Однако следует помнить, что все прогнозы ученых – предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.

Что помогает пережить магнитную бурю

В дни магнитных бурь следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.

Общие рекомендации:

  • правильно питаться, отдавая предпочтение легкой пище, овощам, фруктам, зелени;
  • пить достаточно воды;
  • ограничить употребление кофе, энергетиков, алкоголя;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время;
  • чаще гулять на открытом воздухе или хотя бы проветривать помещение;
  • желательно избегать стрессов, ссор, ограничить физические нагрузки.
  • при ухудшении самочувствия обращаться за помощью врачей.

 

 

 

 

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