Магнитные бури: к чему готовиться в среду, 6 ноября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, после 14:00 магнитное поле начнёт меняться, ожидаются небольшие геомагнитные возмущения К-индекса 4.

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве. Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури разделяют по мощности и придают классификации:

бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле;

– это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле; бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние;

– это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние; при самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.

Ориентировочно, неспокойными могут стать такие дни:

11-12 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;

– умеренная магнитная буря, К-индекс 4; 15 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;

– умеренная магнитная буря, К-индекс 4; 20 ноября – умеренная магнитная буря, К-индекс 4;

– умеренная магнитная буря, К-индекс 4; 24-25 ноября – мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5.

Однако следует помнить, что все прогнозы ученых – предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.

Что помогает пережить магнитную бурю

В дни магнитных бурь следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.

Общие рекомендации: