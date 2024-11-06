Магнітні бурі: до чого готуватися в середу, 6 листопада

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, після 14:00 магнітне поле почне змінюватися, очікуються невеликі геомагнітні збурення К-індексу 4.

На Сонці регулярно відбуваються вибухи і спалахи, які ведуть до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко рухатися в просторі. Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:

бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;

– це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі; бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;

– це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив; за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

Орієнтовно, неспокійними можуть стати такі дні:

11-12 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;

– помірна магнітна буря, К-індекс 4; 15 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;

– помірна магнітна буря, К-індекс 4; 20 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;

– помірна магнітна буря, К-індекс 4; 24-25 листопада – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5.

Однак слід пам’ятати, що всі прогнози вчених – попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко залежно стану сонячної активності.

Що допомагає пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур слід приділити більше часу відпочинку, своєму здоров’ю, дотримуватися нормального порядку дня і повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації: