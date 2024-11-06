Магнітні бурі: до чого готуватися в середу, 6 листопада

У середу, 6 листопада, очікується низька сонячна активність, яка змінитися до вечора.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, після 14:00 магнітне поле почне змінюватися, очікуються невеликі геомагнітні збурення К-індексу 4.
На Сонці регулярно відбуваються вибухи і спалахи, які ведуть до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко рухатися в просторі. Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.
Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:
- бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;
- бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;
- за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.
Орієнтовно, неспокійними можуть стати такі дні:
- 11-12 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;
- 15 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;
- 20 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;
- 24-25 листопада – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5.
Однак слід пам’ятати, що всі прогнози вчених – попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко залежно стану сонячної активності.
Що допомагає пережити магнітну бурю
У дні магнітних бур слід приділити більше часу відпочинку, своєму здоров’ю, дотримуватися нормального порядку дня і повноцінно харчуватися.
Загальні рекомендації:
- правильно харчуватися, віддаючи перевагу легкій їжі, овочам, фруктам, зелені;
- пити достатньо води;
- обмежити вживання кави, енергетиків, алкоголю;
- спати не менше 7-8 годин на добу, лягати і прокидатися в один і той же час;
- частіше гуляти на відкритому повітрі або хоча б провітрювати приміщення;
- бажано уникати стресів, сварок, обмежити фізичні навантаження.
- при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою лікарів.