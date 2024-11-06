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Магнітні бурі: до чого готуватися в середу, 6 листопада

Магнітні бурі: до чого готуватися в середу, 6 листопада

У середу, 6 листопада, очікується низька сонячна активність, яка змінитися до вечора.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, після 14:00 магнітне поле почне змінюватися, очікуються невеликі геомагнітні збурення К-індексу 4.

На Сонці регулярно відбуваються вибухи і спалахи, які ведуть до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко рухатися в просторі. Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:

  • бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;
  • бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;
  • за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

Орієнтовно, неспокійними можуть стати такі дні:

  • 11-12 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;
  • 15 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;
  • 20 листопада – помірна магнітна буря, К-індекс 4;
  • 24-25 листопада – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5.

Однак слід пам’ятати, що всі прогнози вчених – попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко залежно стану сонячної активності.

Що допомагає пережити магнітну бурю

У дні магнітних бур слід приділити більше часу відпочинку, своєму здоров’ю, дотримуватися нормального порядку дня і повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації:

  • правильно харчуватися, віддаючи перевагу легкій їжі, овочам, фруктам, зелені;
  • пити достатньо води;
  • обмежити вживання кави, енергетиків, алкоголю;
  • спати не менше 7-8 годин на добу, лягати і прокидатися в один і той же час;
  • частіше гуляти на відкритому повітрі або хоча б провітрювати приміщення;
  • бажано уникати стресів, сварок, обмежити фізичні навантаження.
  • при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою лікарів.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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