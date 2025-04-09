Более утешительный прогноз дает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. По его данным, в среду, 9 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями.

Магнитная буря — это временное изменение магнитного поля Земли, вызванное усилением солнечного ветра или вспышками на Солнце. Она нарушает привычное состояние магнитного поля, что может привести к скачкам артериального давления, головным болям, усталости и проблемам со сном.

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