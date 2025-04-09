Більш втішний прогноз дає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. За його даними, у середу, 9 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно стежити за змінами.

Магнітна буря – це тимчасова зміна магнітного поля Землі, спричинена посиленням сонячного вітру або спалахами на Сонці. Вона порушує звичний стан магнітного поля, що може призвести до стрибків артеріального тиску, головних болів, втоми та проблем зі сном.

Вибір редакції: Одесити розповіли, чи відчули вони зниження вартості ліків (відео)

Як підготуватися до магнітної бурі: прості поради