В четверг, 5 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие.
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Как защитить организм в дни магнитных бурь
- Не перегружайте себя — физически и эмоционально.
- Пейте много воды — чтобы поддержать кровообращение и давление.
- Избегайте алкоголя и энергетиков — наоборот, пейте чай с мятой, ромашкой или имбирем.
- Уменьшите воздействие экранов перед сном — электромагнитное излучение только усугубляет ситуацию.
- Высыпайтесь и гуляйте на воздухе — это лучшая профилактика.
- Следите за лекарствами — если принимаете сердечные или успокоительные препараты, не меняйте дозу без консультации с врачом.