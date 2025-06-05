магнитные бури
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В четверг, 5 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. 

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие.

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Как защитить организм в дни магнитных бурь

  • Не перегружайте себя — физически и эмоционально.
  • Пейте много воды — чтобы поддержать кровообращение и давление.
  • Избегайте алкоголя и энергетиков — наоборот, пейте чай с мятой, ромашкой или имбирем.
  • Уменьшите воздействие экранов перед сном — электромагнитное излучение только усугубляет ситуацию.
  • Высыпайтесь и гуляйте на воздухе — это лучшая профилактика.
  • Следите за лекарствами — если принимаете сердечные или успокоительные препараты, не меняйте дозу без консультации с врачом.

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