Магнитные бури: будет ли геошторм во вторник, 29 октября

Геомагнитный шторм такой силы способен негативно повлиять на работу энергосистем, а также сказаться на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Магнитные бури возникают, когда от Солнца с огромной скоростью летят заряженные частицы. Далее они погружаются в магнитное поле нашей планеты, как бы расшатывая его. Иногда это может вывести из строя технику на земле и в космосе.

В период магнитных бурь у некоторых людей может повышаться артериальное давление, ухудшаться самочувствие и настроение. У людей с хроническими заболеваниями наблюдается обострение болезней.

В дни магнитных бурь рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и заботиться о своем состоянии: отдыхать, контролировать давление, пить как можно больше чистой воды и отдавать предпочтение сбалансированному питанию.

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