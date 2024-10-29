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Магнітні бурі: чи буде геошторм у вівторок, 29 жовтня

Магнітні бурі: чи буде геошторм у вівторок, 29 жовтня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомляє, що у вівторок, 29 жовтня, на Землі очікується п’ятибальна магнітна буря, яка вщухне ближче до вечора.

Геомагнітний шторм такої сили здатний негативно вплинути на роботу енергосистем, а також позначитися на здоров’ї метеозалежних і літніх людей.

Магнітні бурі виникають, коли від Сонця з величезною швидкістю летять заряджені частинки. Далі вони занурюються в магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Іноді це може вивести з ладу техніку на землі та в космосі.

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У період магнітних бур у деяких людей може підвищуватися артеріальний тиск, погіршуватися самопочуття і настрій. У людей із хронічними захворюваннями спостерігається загострення хвороб.

У дні магнітних бур рекомендується уникати стресових ситуацій і дбати про свій стан: відпочивати, контролювати тиск, пити якомога більше чистої води і віддавати перевагу збалансованому харчуванню.

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