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Магнитные бури 8 мая: могут ли расслабиться метеозависимые?

Магнитные бури 8 мая: могут ли расслабиться метеозависимые?

Как ожидается, в мае этого года геомагнитные возмущения, вызванные вспышками на Солнце, они же магнитные бури будут преимущественно слабыми, но длительными. Но благоприятен ли прогноз ученых на день сегодняшний, 8 мая?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

«В среду, 8 мая, магнитная буря не ожидается. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии», – подтверждают прогноз ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

А вот в период примерно с 11 по 17 мая возможен очередной «неспокойный период».

Напомним, что наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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