Магнітні бурі 26 червня: яким буде самопочуття в середу

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту.

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно впливати на людське здоров’я. Оповіщення про їхнє наближення сприяє моніторингу та управлінню ризиками серцевих нападів та інсультів. Аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

Скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

Більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.

Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.

Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.