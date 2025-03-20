Кстати, и на другие события также можно сходить семьей, ведь и концерт Women’s Power и выступление Арсена Мирзояна — это та музыка которую любят и молодежь и старшее поколение. Фестиваль Мозгофест также — семейное событие. И подходит для детей любого возраста: от 7 до 97 лет.

Приятным сюрпризом для молодежи будет концерт николаевской группы «Соседи стерпят». Купите билет своим почти взрослым детям в клуб, они будут вам благодарны.

21, 22 марта, 17:00. Премьера оперы «Наталка Полтавка». Одесская опера

Более 130 лет «Наталка Полтавка» не сходит с оперных сцен. Сейчас — новая версия.

Над ней работает в Одесской национальной опере мощная команда постановщиков — главный дирижер театра, заслуженный артист Украины Василий Коваль; известный украинский режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Сикорский (г. Львов); главный хормейстер Одесской оперы, заслуженный деятель искусств Украины Валерий Регрут; художница Наталья Тарасенко (Львовский национальный театр им. Марии Заньковецкой).

Станьте первыми, кто увидит это прекрасное произведение.

22 марта, 19:00. Концерт Woman`s Power Music. КЦ Union

Март — это не просто месяц весны. Это месяц борьбы, когда голоса женщин стали громче, а истории их стойкости резонируют сильнее. В это время Awa Band приглашает вас на особый музыкальный вечер, где каждая нота — это проявление силы, свободы и непоколебимости.

Этот концерт — не только о музыке. Это о пути от бесправия к признанию, о вызовах, которые сегодня стоят перед женщинами, и об их несокрушимости. Сочетание английского, французского и украинского языков, живой звук и мощная энергетика создадут атмосферу, которую вы запомните надолго. Это событие, которое заряжает и вдохновляет.

23 марта, 12:00. Мозгофест. Новая программа. Дом Клоунов

Любимый многими фестиваль Мозгофест подготовил новую программу. Этот крутой фестиваль от Школы Научных Чудес в который раз собирает детей вместе с их родителями на новом шоу!

Каждое мероприятие — это не только Научное ШОУ, а коктейль из мастер-классов, лекций, интерактивных экскурсий, рекордов и познавательных активностей!

23 марта, 18:00. Гастроли. Арсен Мирзоян. Одесская Филармония

Арсен Мирзоян — один из самых ярких артистов современной украинской сцены. В творчестве певца удивительно сочетаются мужество и эмоциональная глубина, драйв и чувственность. В воскресенье вы сможете сполна насладиться бархатным вокалом певца и получить яркие, незабываемые впечатления.

Арсена Мирзояна называют «стальным голосом Украины». Артист давно стал олицетворением мужества и романтизма в мире украинской музыки. Творчество певца — это личные истории, которые поражают и вдохновляют. Особый тембр и естественный мужской шарм исполнителя не оставляют равнодушных. А мощные композиции с выразительным характером сразу западают в сердце.

Живые выступления артиста — это не просто яркие воспоминания, а настоящий эмоциональный взрыв, оставляющий ощущение восторга и эйфории. С первых дней войны Арсен Мирзоян организует поездки на фронт, во время которых поддерживает наших защитников и защитниц. А новые песни артиста «Моя страна», «Вальс Ирпень», «Херсон» стали музыкальным отражением эмоций от увиденного и услышанного собственными глазами в освобожденных городах.

23 марта, 18:30. Концерт группы «Соседи стерпят». Palladium

Эта группа была создана в 2017 году и работает в стилях панк-рок, альтернативный рок, поппанк. Благодаря драйву и нестандартному исполнению стали известными далеко за пределами родного Николаева и сейчас много гастролируют по городам Украины. Если у вас возникает желание окунуться в атмосферу абсолютной свободы от навязанных стереотипов и всевозможных ограничений, тогда этот концерт — ваш.