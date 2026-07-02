Ключевые моменты:

2 июля в Украине ожидается умеренная геомагнитная активность без сильной магнитной бури.

Высокая активность прогнозируется с 00:00 до 09:00.

После 12 часов геомагнитный фон стабилизируется, а вечер будет спокойным.

Возможные симптомы: головная боль, сонливость, раздражительность.

Когда будет пик активности?

Наиболее ощутимым влияние космоса будет в ночные и утренние часы. Согласно прогнозу, геомагнитный фон будет оставаться активным после произошедших 1 июля возмущений.

Расписание активности по киевскому времени выглядит так:

00:00–09:00: Повышенный уровень активности (Kp-индекс достигнет 4.0–4.3). Это еще не буря, но «активное» состояние магнитосферы.

09:00–12:00: Постепенное успокоение.

После 12 часов: Геомагнитный фон станет низким, а вечер обещает быть абсолютно спокойным.

Особое внимание на свое здоровье следует обратить метеочувствительным лицам, людям с хронической усталостью, сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами с артериальным давлением. Возможные симптомы включают легкую головную боль, сонливость или раздражительность.

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