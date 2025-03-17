По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 17 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей.

Магнитные бури: что это и как они влияют на нас

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы: