За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у понеділок, 17 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей.

Магнітні бурі: що це і як вони впливають на нас

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб і здатні як спричиняти технічні збої, так і негативно впливати на наше здоров’я. І якщо слабкі магнітні бурі можуть відчувати лише метеозалежні люди, то сильніші – майже всі люди на планеті. Особливо обережними в ці дні мають бути метеочутливі, літні люди, а також власники хронічних захворювань.

У дні магнітних штормів найчастіше спостерігаються такі симптоми: