По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 5,7 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Метеозависимые люди, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

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