Магнитные бури 13 февраля: стоит ли беспокоиться за здоровье?

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, в понедельник, 13 февраля 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойная.
Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Это значит, что магнитной бури сегодня не будет. Люди, которые чувствительны к ним, могут вздохнуть с облегчением — угрозы их здоровью со стороны геомагнитного поля нет.
Чем опасны магнитные бури
Магнитные бури – это это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце.
Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье.
Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- Метеозависимые люди;
- Пожилые люди;
- Беременные женщины;
- Люди с хроническими заболеваниями.
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как пережить магнитную бурю?
Во время магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно тем, у кого есть хронические болезни:
- В дни, предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь желательно воздержаться от алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище;
- Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.