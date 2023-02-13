Магнитные бури 13 февраля: стоит ли беспокоиться за здоровье?

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, в понедельник, 13 февраля 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойная.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Это значит, что магнитной бури сегодня не будет. Люди, которые чувствительны к ним, могут вздохнуть с облегчением — угрозы их здоровью со стороны геомагнитного поля нет.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури – это это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце.

Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье.

Сильнее всего влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

Метеозависимые люди;

Пожилые люди;

Беременные женщины;

Люди с хроническими заболеваниями.

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как пережить магнитную бурю?

Во время магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно тем, у кого есть хронические болезни:

В дни, предшествующие магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь желательно воздержаться от алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище;

Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.