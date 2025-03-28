Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовал обновлённый прогноз геомагнитной активности на период с 27 по 29 марта 2025 года.

По прогнозам, уже в субботу, 29 марта, геомагнитная обстановка стабилизируется, и магнитосфера вернётся к нормальному состоянию.

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Во время вспышек на Солнце происходит выброс в пространство большого количества заряженных частиц, которые быстро перемещаются в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями. Мощность магнитных бурь зависит от количества выбросов и направления их движения.

Однако следует помнить, что прогноз может претерпевать изменения, ведь солнечная активность отслеживается в режиме реального времени, и новые данные поступают каждые три часа. Это позволяет исследователям корректировать прогнозы и своевременно сообщать о возможных изменениях геомагнитной обстановки.

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь особенно внимательно относиться к своему самочувствию, уменьшать физическую нагрузку, избегать стрессов и пить больше воды. Уязвимым изменениям погоды людям следует уделить дополнительное внимание своему здоровью и принять необходимые меры профилактики.















