Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікував оновлений прогноз геомагнітної активності на період з 27 по 29 березня 2025 року.

За прогнозами, вже в суботу, 29 березня, геомагнітна обстановка стабілізується, і магнітосфера повернеться до нормального стану.

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Під час спалахів на Сонці відбувається викид у простір великої кількості заряджених частинок, які швидко переміщуються в просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями. Потужність магнітних бур залежить від кількості викидів і напрямку їхнього руху.

Однак слід пам’ятати, що прогноз може зазнавати змін, адже сонячна активність відстежується в режимі реального часу, і нові дані надходять кожні три години. Це дає змогу дослідникам коригувати прогнози і своєчасно повідомляти про можливі зміни геомагнітної обстановки.

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур особливо уважно ставитися до свого самопочуття, зменшувати фізичне навантаження, уникати стресів і пити більше води. Вразливим до змін погоди людям слід приділити додаткову увагу своєму здоров’ю та вжити необхідних заходів профілактики.