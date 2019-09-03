Магистральному трамваю «Север – Юг» быть: одесситам даст денег Европа

Одессе выделят 47 миллионов евро на создание скоростного трамвая «Север — Юг», который через центр должен соединить Суворовский район города с Киевским. Кредитное соглашение на финансирование проекта уже подписал заместитель городского головы Павел Вугельман.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Отметим, что несколько лет городские власти работали над привлечением кредитных ресурсов для реализации проекта «Север–Юг». И вот наконец мэрия подписала кредитный договор на создание магистральной трамвайной линии и закупку для нее новых современных трамваев.

Зарубежными кредиторами выступят Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк.

Маршрут, протяженностью около 33 километров, должен соединить поселок Котовского с Люстдорфом. Он проляжет по проспекту Добровольского, Николаевской дороге, Пересыпи в центр города по Софиевской и Преображенской, и далее через железнодорожный вокзал, улицу Водопроводную на Люстдорфскую дорогу.

Напомним, проект создания магистральной трамвайной линии «Север–Юг» был презентован в Одесской мэрии еще в апреле 2016 года директорами транспортного департамента горсовета Александром Илько и КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрием Жеманом. Согласно проекту, при скорости движения трамвая 22,5 км. в час жители Одессы смогут проехать через весь город за полтора часа.

Фото: timer-odessa.net