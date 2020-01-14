Лжеминирование детского сада в Одессе: полиция установила подозреваемого

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из садиков Приморского района Одессы поступило в понедельник во второй половине дня. Уже через несколько часов полиция установила личность и местонахождение нарушителя, сообщившего о минировании.

Об этом сообщает ГУНП Одесской области.

Полиция обследовала территорию садика и не нашла никаких взрывоопасных устройств или веществ. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции установили, что сообщил о минировании 62-летний житель Одессы, который был в нетрезвом состоянии.

Сейчас идут следственные действия.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности ч.1 ст.259 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

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