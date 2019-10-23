Лоукостер Wizz Air запускает новый рейс из Одессы

С 3 ноября появится новый рейс из аэропорта «Одесса» в Братиславу — столицу Словакии.

Вылеты будут проводить каждую среду и воскресенье. Билеты на рейс можно купить на сайте авиакомпании.

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Братислава — единственная в мире столица, граничащая сразу с двумя иностранными государствами: Австрией и Венгрией. Близость Вены и Будапешта дополнительно привлекает сюда туристов. При этом Братислава очень красивый город, имеющий более чем тысячелетнюю историю. Это самая молодая столица в Европе.

Фото из открытых источников