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Ломаченко – Лопес: названа официальная дата чемпионского боксерского поединка

Ломаченко – Лопес: названа официальная дата чемпионского боксерского поединка

Известный украинский боксер Василий Ломаченко в октябре встретится с с американцем Теофиомо Лопесом. Боксировать будут за звание абсолютного чемпиона мира.

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Промоутерская компания Top Rank уже опубликовала календарь боев на октябрь. В нем встреча Ломаченко и Лопеса назначена на 17 октября.

Украинский боксер Василий Ломаченко является обладателем чемпионских поясов по версии WBA, WBC и WBO, а для звания абсолютного чемпиона ему нужен пояс IBF. А этот пояс – у Лопеса.

Василий Ломаченко родился в 1988 году в Белгород-Днестровском Одесской области.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины.

 

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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