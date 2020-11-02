Локдаун в Украине: в Минздраве назвали условие для введения жесткого карантина

В Министерстве здравоохранения Украина назвали условие, при котором в стране возможен так называемый локдаун – жесткий карантин.

Его могут ввести, если количество больных коронавирусом в стране достигнет показателя 20 тыс тыс. в сутки, а места в профильных больницах заполнятся на 100%

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “1 + 1”.

“Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями”, – отметил министр.

Ранее сообщалось, что в больницах Одессы заканчиваются места для больных коронавирусом.