Локдаун по-одесски: на Привозе колядует Дед Мороз с компанией (видео)

С того дня, как в Одессе начался локдаун, произошла некоторая неразбериха, что где работает, полуработает, не работает совсем, поменяло форму продаж, «переквалифицировалось».

Одесский Привоз работает. И не просто работает, а порой очень весело и в соответствии с праздниками.

Так, на самом знаменитом рынке города был отмечен Дед Мороз с веселой компанией. Что они делали на рынке? Конечно же, колядовали. Видео этого развеселого момента разместил Телеграм-канал “Курс-Одесса”

«Локдаун. День 3-й. дед Мороз в поисках носков на Привозе», — подписано видео.

Ранее мы рассказывали, как выглядел предрождественский Привоз.

Фото: Мария Котова