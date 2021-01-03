Привоз: как выглядит знаменитый одесский рынок накануне Рождества (фото)

Третий день наступившего, 2021 года. Народ доел оливье, шубу, холодец и двинулся на Привоз, вспомнив, что совсем скоро — Рождество.

Предрождественский Привоз отличается от предновогоднего лишь тем, что елки и украшения к ним — не в тренде. Все это практически везде убрано. Разве что еще встречаются лотки с «пиротехникой».

Что касается подарков «эконом варианта», то всего это — в изобилии. Этот кулечек «с чем-то» — столько-то, этот — столько. Все эти кулечки-бантики — в большом ассортименте. Все-таки праздник. Даже продавцы орехов-изюма-кураги (напомним, это в «именных» торговых местах) свой товар разложили в эти самые красивенькие яркие кулечки.

Кстати, на Привозе в этом году стоит украшенная елка. А такое, отметим, бывает далеко не каждый год.

Встретили и Санта-Клауса. Надпись на его шапочке гласит: «Хочу снега». Санта чисто одесский. Забежал в магазинчик на Привозе с приветствием: «Бонжур!». Продавец ни на миг не растерялся, ответил тут же: «Всегда готов!» . И никто не удивился ни приветствию, ни ответу на него.

На Привозе вообще никогда не теряются и всегда ко всему готовы. Кто-то в рыбных рядах интересуется «за предстоящий локдаун». В ответ получил: «Где локдаун, а где Привоз?». Как все-таки карантинные времена расширили наш словарный запас! Когда бы еще «локдаун» стало обычным понятием?..

Кстати, тетя Соня в рыбном корпусе сняла маску, а, между прочим, носила ее чуть ли не дольше всех наших «памятников».

Там, где тюлечка и прочая рыбонька — все нормалек. Товар по-прежнему рекламируется так, как это может быть только на одесском Привозе: «супер стар», «улет», «люкс». Да, это все — про соленую рыбку. Ну а если на связке вяленой рыбки вы прочитаете: «икра», то не станете же удивляться, правда? Это означает, что таранечка с икорочкой. К чему лишние слова?

Все товары к Рождеству, то есть, для рождественского стола, стали зачастую продавать вместе. Вот вам мак, орехи, самая «правильная» пшеница на кутью (на Привозе пишется «кутя»). Тут же — все на узвар. Здесь же зачастую лежит и домашний гусь (или утка) — будущее украшение вашего стола. Ну чтоб вы все купили здесь и сразу, потому что только здесь — все самое-самое.

Ну вот разве что за калачами придется пройтись к другим торговым точкам.

Тут же возникают по ходу споры по поводу изюма в кутье («мы не кладем обычно», «как это — кутья без изюма?!») и так далее. И — как обычно: рассуждения, как правильно замачивать (не замачивать) пшеницу.

Народ толпится. Нарасхват — мандарины с конфетами. В туманный третий нового года все на самом известном рынке города смотрится очень ярко. Даже кучи с мусором на нашем Привозе — это своеобразный живописный колорит.

Скоро Рождество. Привоз готов. А он у нас всегда готов!

Фото: Мария Котова