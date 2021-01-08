Локдаун не помеха: как одесская Музкомедия будет радовать своих зрителей

Локдаун внес свои коррективы и в театральную жизнь Одессы. Нам уже не привыкать. А Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного, между тем, решил не расставаться с любимыми зрителями.

Конечно, театр все дни локдауна будет закрыт для посещений «вживую». Между тем, одесская Музкомедия собирается радовать своих зрителей и в дни локдауна. И даже не очень приятное понятие «локдаун» здесь заменили на «карантин зимних каникул».

Карантин пройдет плодотворно. Праздник продолжается! Как сообщают в театре, в этот период будут демонстрироваться онлайн новогодние концерты, бенефисы и праздничные вечера Музкомедии. Их покажут 8, 9, 15, 16, 22 и 23 января. Начало – в 20:00.

Онлайн-показы спектаклей можно будет посмотреть-послушать на страницах театра в Facebook и на канале Музкомедии на YouTube.

Первый показ Карантина зимних каникул в театре стартует уже сегодня, 8 января, в 20:00. Это будет трансляция представления «Сюрпризы Деда Мороза» 1999 года.

А театр в дни локдауна будет продолжать репетиции. Откроем секрет: сейчас наша Музкомедия работает над спектаклем по ранним произведениям Михаила Жванецкого. Премьера ожидает нас в марте.

Фото: пресс-служба театра