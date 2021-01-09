В поисках лета: яркий стрит-арт в тихом центре Одессы (фото) 

Погода не задалась? Хочется яркого лета? Тогда вам — на улицу Осипова в Одессе, которая так и манит яркими настенными «штучками». Некоторые из них — в совершенных летних тонах.

Фасад дома на улице Осипова теперь украшен особым образом: здесь появился стрит-арт на тему курортного лета. Пальмы, зелень, солнце. Море и немного старины. Словно в дни мрачноватого локдауна очутился где-то на фешенебельном курорте. Смотри — любуйся. Согревайся-наслаждайся.

Фасад заиграл всеми красками, самыми позитивными и словно впитавшими в себя ласковое солнце, отдых и сплошной позитив.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как на этой же улице жители старого одесского дома превратили часть фасада в мультяшную картинку с домиками, котиками и, опять же, сплошным позитивом.

Фото: Мария Котова