Ливень в Одессе частично затопил и затруднил проезд на Таирова

В городе 4 октября с самого утра начался дождь.

Не прошло и нескольких часов, как очевидцы в соцсетях стали писать о подтоплениях.

Так, например, о том, что затапливает Таирова, сообщил на его странице в Facebook местный блогер Иван Бошку. В подтверждение выложил видео, где видно, что в районе проспекта Небесной Сотни по колено воды.

Автомобилям буквально приходится плыть по огромным лужам, что значительно затруднило проезд, образовалась тянучка. При этом, как отметил Иван, вода там прибывает.

Одесса. Ливень в октябре. Улица Небесной сотни у остановки Радужный залило дорогу. Вода продолжает прибывать. Gepostet von Ivan Boshku am Freitag, 4. Oktober 2019

Фото, видео: Иван Бошку