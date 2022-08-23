Легендарный защитник острова Змеиного стал героем мультфильма (видео)

Госпогранслужба Украины представила продолжение ставшей легендарной истории пограничника с острова Змеиного в Одесской области, пославшего по хорошо известному адресу русский военный корабль. И что самое интересное – эти слова оказались пророческими.
Снятый в Украине мультфильм пограничники обнародовали на своем YouTube-канале и странице в Facebook.
«Теперь наш защитник с даром пророческого посыла с радостью принимает запросы от украинцев и продолжает отправлять все русское по одному направлению. Но однажды он встречает девочку с особым пожеланием…»,
– прокомментировали сюжет мультфильма пограничники.
Действительно ли все под силу нашему герою? Об этом вы можете узнать, посмотрев мультик:
Напомним, в начале июля подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиного, откуда ранее бежали рашистские оккупанты.
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Фото: скриншот с видео