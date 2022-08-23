Легендарный защитник острова Змеиного стал героем мультфильма (видео)

Итоги 22 августа: снова российская ракета и огромное значение новой жд ветки в Молдову Утром 22 августа 2022 года Одесский регион снова был атакован российской крылатой ракетой. Из хороших новостей – заработала новая жд ветка с Молдовой, которая даст выход в Европу в обход Приднестровья и разрушенного моста в Затоке. ПОДРОБНЕЕ

Утро 22 августа в Одессе: ракетная угроза и 14 русских кораблей Ночь на понедельник, 22 августа 2022 года, прошла в Одессе и области спокойно и полностью под контролем сил обороны, продолжающих выполнять боевые задания и тренирующихся и днем и ночью.

Об этом сообщил сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ