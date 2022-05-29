Ледокол «Ноосфера» не может вернуться в Одессу: есть угроза его захвата рашистами

Таким образом, впервые за 20 лет Украина совершила антарктическую экспедицию собственным научным флотом.

Из-за войны в Украине наш ледокол пока не может вернуться в порт приписки – Одессу. Следующие месяцы судно будет базироваться в Кейптауне: здесь будет проходить техническое обслуживание и будет готовиться к новым путешествиям, о которых команда скоро сообщит.

Возвращение в Одессу невозможно по нескольким причинам. Ледокол может быть обстрелян, подорваться на морской мине или даже быть захвачен российскими «военными», которые ведут себя не лучше пиратов. Достаточно вспомнить захват ими спасательного судна «Сапфир» недалеко от острова Змеиный.

Ранее сообщалось что ледокол «Ноосфера» отправился из Одессы в свой первый рейс в Антарктиду.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала чем и как будут кормить участников первой украинской антарктической миссии.