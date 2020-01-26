Побережье Куяльницкого лимана в Одесской области превратят в национальный парк

В марте прошлого года Куяльник признали курортном государственного значения. Теперь его территорию всерьез задумались преобразить в заповедную зону.

По задумке, природный национальный парк расположится в границах Ивановского, Беляевского и Лиманского районов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

В облдепартменте экологии уже разрабатывают проект, чтобы превратить побережье лимана Куяльник в охранную зону. Его намерены передать на рассмотрение в Минэнергетики.

К этому моменту властям региона уже удалось согласовать создание заповедника с районными лесхозами, укр- и облэнерго.

Фото: ua.igotoworld.com

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