Побережье Куяльницкого лимана в Одесской области превратят в национальный парк

В марте прошлого года Куяльник признали курортном государственного значения. Теперь его территорию всерьез задумались преобразить в заповедную зону.
По задумке, природный национальный парк расположится в границах Ивановского, Беляевского и Лиманского районов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.
В облдепартменте экологии уже разрабатывают проект, чтобы превратить побережье лимана Куяльник в охранную зону. Его намерены передать на рассмотрение в Минэнергетики.
К этому моменту властям региона уже удалось согласовать создание заповедника с районными лесхозами, укр- и облэнерго.
Фото: ua.igotoworld.com
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